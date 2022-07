Walter Casagrande deixa a Rede Globo após 25 anos: ‘Alívio para os dois lados’

Em vídeo publicado no Instagram, o comentarista lembrou de sua trajetória e falou em ‘fim de ciclo’ na emissora carioca

Reprodução Walter Casagrande Júnior trabalhava como comentarista esportivo na TV Globo



Walter Casagrande Júnior anunciou nesta quarta-feira, 6, que está deixando o Grupo Globo após quase 25 anos. Em vídeo publicado no Instagram, o comentarista disse que a decisão é um “alívio para os dois lados” e falou em “fim de ciclo”. “Olá, pessoal. Eu vim comunicar que, depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, declarou o ex-jogador, que teve a saída antecipada pela emissora carioca – seu contrato era válido até o fim de 2022, com o encerramento da Copa do Mundo do Catar.

Em nota, a Globo informou que a rescisão aconteceu em “comum acordo” e ressaltou a trajetória do comentarista. “Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira.”

Ídolo do Corinthians, Casagrande passou a atuar como comentarista esportivo após pendurar as chuteiras, em 1996. O ex-jogador iniciou sua trajetória na ESPN, onde ficou por um ano até firmar contrato com o Grupo Globo. A sua passagem na emissora, no entanto, foi interrompida em 2007, quando o ex-atacante sofreu um acidente de automóvel após abusar do consumo de drogas. Internado em uma clínica de reabilitação após o incidente, Casão voltou a aparecer nas telinhas em 2009. O fim da dependência, no entanto, só aconteceu anos mais tarde, depois de sofrer um infarto e buscar ajuda novamente. Em relato emocionante, Casagrande anunciou que a Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, foi a primeira em que ele trabalhou e não utilizou qualquer substância ilícita. Além de colecionar algumas discussões com Caio Ribeiro, o comentarista ficou conhecido por fazer críticas contundentes ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL).