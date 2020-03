Zagueiro do Tottenham sobe nas arquibancadas para confrontar torcedor após eliminação

Reprodução Eric Dier pulando nas arquibancadas



O zagueiro Eric Dier perdeu a cabeça após a eliminação do Tottenham nas oitavas-de-final da Copa da Inglaterra. Após empatar por 1 a 1 no tempo regular com o Norwich, o time perdeu a classificação nos pênaltis, e o jogador protagonizou cenas lamentáveis no apito final.

Dier subiu até a arquibancada para confrontar torcedores do próprio time. Ainda não se sabe o que levou o jogador a ficar tão irritado.

O Tottenham foi eliminado da Copa da Inglaterra nos pênaltis para o Norwich Eric Dier, dos Spurs, foi até a arquibancada brigar com um torcedor após o fim do jogo. Vixe!pic.twitter.com/SlTjU6dao2 — HTE Sports (@HTE__Sports) March 4, 2020

Em entrevista coletiva, o técnico José Mourinho afirmou que a atitude “não diz respeito ao jogo”. Alguns comentários apontam para uma situação envolvendo o irmão mais novo do jogador, que estava presente. “O jogo foi uma fantástica demonstração daquilo que é a Copa de Inglaterra, mas não posso fugir da pergunta. O Dier fez o que os profissionais não podem fazer mas quando alguém insulta a você e a sua familia está envolvida, especialmente o teu irmão mais novo, disse.

Alguns torcedores levantam ainda a hipótese do jogador Gedson Fernandes, que perdeu a última cobrança dos Spurs, ter sofrido racismo nas arquibancadas, o que teria levado Dier a tirar satisfações.

Além do Norwich, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Sheffield United, Newcastle e Leicester City estão nas quartas-de-final do torneio. Derby County e Manchester United disputam a última vaga nesta quinta-feira.