Pedro é retirado da convocação do Flamengo e aumenta rumor sobre saída do clube

O centroavante Pedro foi retirado da lista de jogadores convocados pelo Flamengo para o confronto contra o São Paulo, uma decisão que reflete a crescente tensão entre o atleta e a comissão técnica. O centroavante não participou do treino coletivo, optando por realizar atividades em separado. No clube, há críticas em relação ao seu desempenho recente. Após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, o Mengão volta a jogar pelo Brasileirão neste sábado (12), no Maracanã.

A situação de Pedro se agrava, pois o Flamengo está em busca de um atacante que traga mais dinamismo ao time. O clube está disposto a negociar o jogador por um valor em torno de 15 milhões de euros, evidenciando a intenção de reformular o elenco. A ausência do atleta na lista de relacionados intensifica a crise na relação entre ele e a equipe.

Embora o Flamengo tenha emitido uma nota oficial expressando confiança em Pedro, sua exclusão para a partida contra o São Paulo levanta questionamentos sobre seu futuro no clube. A busca por um jogador que ofereça maior mobilidade e intensidade se torna uma prioridade para a comissão técnica, que busca soluções para melhorar o desempenho da equipe.

