‘Jovem Pan dá aula de como integrar diversas plataformas de comunicação’, diz Ricardo Salles sobre os 80 anos do grupo

‘São oito décadas de uma história de defesa de princípios importantes, como a liberdade de expressão’, afirma o ex-ministro sobre a empresa de comunicação

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Ricardo Salles enalteceu a trajetória e a contribuição do Grupo Jovem Pan para a história do jornalismo brasileiro



O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles afirma que o sucesso da Jovem Pan se deve, entre outros fatores, à forma como a empresa consegue integrar e adaptar a sua programação às diversas plataformas de comunicação. Ao longo de oito décadas de existência, completados neste ano, a emissora se tornou uma referência do jornalismo brasileiro. “A Jovem Pan tem uma história consistente de jornalismo de qualidade, com multiplicidade de opiniões, e o salto que ela deu indo para a televisão demonstrou que é possível fazer não só rádio de qualidade, mas também migrar com a mesma qualidade e com uma importância ainda maior para a televisão. São 80 anos de uma história de defesa de princípios importantes, como a liberdade de expressão. É uma história indelével do rádio e da televisão brasileira preenchida pela Jovem Pan”, disse Salles, ao site da Jovem Pan, durante o evento de celebração dos 80 anos da empresa.

Para Salles, o principal legado da Jovem Pan é a maestria com que a empresa tem conseguido integrar diversas plataformas, como rádio, internet, aplicativos como o Panflix e o conteúdo exibido na televisão. “A Jovem Pan tem dado uma aula para todos os meios de comunicação de como integrar as diversas plataformas: rádio, internet, a programação no YouTube, no Panflix, na televisão. Nós viajamos todo o Brasil, todo o Estado de São Paulo, e vemos pessoas das mais variadas idades, dos mais variados níveis socioeconômicos dizendo que assistem a Jovem Pan e em diferentes plataformas. Tem aquele que assiste de manhã, o que ouve no rádio, o que acompanha a programação pelo Panflix, no YouTube. Essa integração das diversas plataformas, que a Jovem Pan faz com maestria, é uma aula para o setor de comunicação”, afirmou.

O ex-ministro do Meio Ambiente, que também é comentarista da Jovem Pan News, credita o sucesso da emissora também à diversidade de opiniões. De acordo com análise de audiência por faixa de horário, realizada pelo Kantar IBOPE Media em maio, o canal de notícias do grupo Jovem Pan ficou na segunda colocação nas principais faixas horárias entre os canais de notícias. Na avaliação de Ricardo Salles, o sucesso ocorre porque a emissora “preenche um espaço da opinião pública que não quer mais ter a notícia manipulada como acontece em alguns outros canais”. “A Jovem Pan divulga a notícia como ela é, coloca comentaristas dos mais diferentes matizes e deixa que o seu telespectador e o seu ouvinte criem o seu juízo de valor sobre os assuntos.”

Saiba mais sobre os 80 anos da Jovem Pan AQUI.