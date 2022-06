JP 80 ANOS: Jovem Pan sempre em movimento; assista ao vídeo da campanha

Peça mostra como o grupo vê a sua trajetória nessas oito décadas e o que projeta para o futuro; ‘Não podemos parar, nem por um minuto. O nosso vídeo é sobre a Jovem Pan e o movimento’, explica Tutinha

Reprodução/Jovem Pan Trecho do vídeo institucional que marca os 80 anos do Grupo de Comunicação Jovem Pan



A Jovem Pan, um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, completa 80 anos. Fundada em 1942, a emissora revolucionou as transmissões do rádio, com programas de esportes e com ídolos da MPB. Em 2007, o que era só áudio passou a ter imagens, consagrando o grupo como veículo multiplataforma. Um passo maior foi dado em 2021, quando veio a consolidação de toda uma história dedicada ao jornalismo com a estreia da Jovem Pan News, o canal de notícias 24 horas na TV. Confira ABAIXO o vídeo manifesto que relata como a Jovem Pan vê a sua trajetória nessas oito décadas e o que projeta para o seu futuro. “Não podemos parar. Temos de fazer tudo. Não podemos parar nem um minuto. O nosso vídeo é sobre a Jovem Pan e o movimento”, explica Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, presidente do grupo.

JOVEM PAN SEMPRE EM MOVIMENTO

Nós aprendemos a voar.

Porque de cima a gente enxerga melhor.

Nós aprendemos a nadar, para desafiar a corrente.

Nós aprendemos a correr, para ultrapassar nossos limites.

Nós não nascemos para ficar parados.

Porque é o movimento que faz o mundo evoluir.

E é nesse mundo que queremos estar.

Um mundo que questiona, porque não aceita respostas prontas.

Um mundo que tem coragem para se transformar.

Um mundo que defende a liberdade, de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos.

Nós não nascemos para ficar parados.

Não importa onde. Não importa quando.

Estamos sempre em movimento.

Ontem. Hoje. Amanhã.

Jovem Pan.