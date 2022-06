JP 80 ANOS: Tutinha exalta trajetória e revela o que espera do futuro: ‘Digital vai ser cada vez mais relevante’

‘Muitos não acreditavam que montaríamos uma TV, mas olha o time da Jovem Pan, olha os comentaristas; ninguém tem o time competente que temos’, afirmou o presidente do grupo, em evento que marca o início das celebrações

Reprodução/Jovem Pan News Tutinha Carvalho, presidente do Grupo Jovem Pan, celebra os 80 anos da empresa



O Grupo de Comunicação Jovem Pan completa 80 anos neste ano, e as comemorações tiveram início nesta segunda-feira, 20, em um evento em São Paulo. O presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, exaltou a trajetória da empresa, maior grupo de radiodifusão da América Latina, e falou sobre o sucesso da Jovem Pan News, canal de notícias na televisão lançado no dia 27 de outubro de 2021. “Hoje temos o canal Jovem Pan News, que já está em segundo lugar entre as emissoras de notícias. Muita gente não acreditava e falava ‘como a Jovem Pan vai montar uma TV?’. Olha o time da Jovem Pan, olha os comentaristas da Jovem Pan. Ninguém tem o time competente que a Jovem Pan tem. No último mês, conseguimos chegar no segundo lugar [no ranking de audiência], e de vez em quando ultrapassamos a líder”, afirmou, durante o evento.

Em seu discurso, Tutinha relembrou a importância de seu avô, o advogado e radialista Paulo Machado de Carvalho, e de seu pai, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Seo Tuta, para a consolidação do Grupo Jovem Pan como um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. “Com muito orgulho, começamos hoje as preparações dos 80 anos da Jovem Pan. Falar da Jovem Pan é falar do senhor Paulo Machado de Carvalho, meu avô, que começou tudo, e do meu pai, o Seo Tuta, que a partir de 1969 tomou conta da Jovem Pan. Eu vim depois, peguei tudo certinho, tudo arrumado, mas fiz um trabalho importante, que foi a parte digital da Jovem Pan. Foi aí que começou a virada da Jovem Pan”, disse.

A ideia de transmitir, em vídeo, a programação da Jovem Pan, relembra Tutinha, surgiu em uma viagem aos Estados Unidos. “Eu sempre gostava de ir na loja da B&H, uma loja de equipamentos em Nova York. Fui com o nosso CEO, Roberto Alves de Araújo, e vimos uma câmera e falamos: ‘Olha que legal, vamos comprar essas câmeras e começar a transmitir a Jovem Pan com imagens’. Esse foi o primeiro momento que a Jovem Pan começou uma transformação diferente. Trouxemos as câmeras nas malas. E assim a audiência começou”, conta. “Hoje, a Jovem Pan tem 35% da audiência do YouTube. Começou rápido, com uma brincadeira e foi crescendo. E, com essa audiência aumentando, falamos: ‘Já que temos essa audiência, vamos montar uma TV'”, acrescentou.

Tutinha também ressaltou os esforços do Grupo Jovem Pan para se adaptar às transformações futuras do setor de comunicação no Brasil, cada vez mais voltados para o conteúdo digital. “Temos um caminho ainda muito difícil pela frente. Cada vez mais [o foco] vai ser digital. A televisão é importante, mas o digital vai ser mais importante ainda. E estamos nos preparando para isso”, finalizou.