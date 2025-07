AGU pede investigação sobre preços de combustíveis

Medida tem como objetivo principal apurar a discrepância observada entre o aumento rápido dos preços nas bombas quando há alta nas refinarias e a demora na redução quando ocorre uma queda

A Advocacia Geral da União (AGU) tomou uma iniciativa importante ao solicitar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a abertura de um processo para investigar possíveis práticas indevidas nos preços dos combustíveis. Esta medida tem como objetivo principal apurar a discrepância observada entre o aumento rápido dos preços nas bombas quando há alta nas refinarias e a demora na redução quando ocorre uma queda. Tal situação tem gerado insatisfação entre os consumidores, que se sentem prejudicados pela falta de repasse das reduções de preço.

Além da questão do repasse, a entrada do crime organizado no setor de combustíveis tem agravado o problema. Práticas de preços predatórios são utilizadas para eliminar concorrentes, permitindo posteriormente a imposição de preços abusivos. Este cenário é especialmente preocupante, pois não apenas afeta a economia, mas também a segurança do mercado de combustíveis, prejudicando tanto consumidores quanto empresas que atuam de forma legítima.

