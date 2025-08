Após tarifaço, Lula vai ligar para primeiro-ministro da Índia

Governo brasileiro busca maneiras de mitigar os impactos econômicos que as recentes ações de Donald Trump podem causar

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Paralelamente, Fernando Haddad está em negociações para uma reunião com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para uma ligação estratégica com o primeiro-ministro da Índia, em resposta ao recente anúncio dos Estados Unidos de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos, elevando a taxa total para 50%. O Brasil, que também foi alvo de tarifas semelhantes, está buscando maneiras de mitigar os impactos econômicos que essas ações podem causar.

Paralelamente, Fernando Haddad está em negociações para uma reunião com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, prevista para a próxima semana. O objetivo é discutir a situação e buscar soluções diplomáticas que possam aliviar as tensões comerciais. Este diálogo é crucial para tentar reverter ou, pelo menos, amenizar os efeitos das tarifas sobre a economia brasileira, que já enfrenta desafios significativos.