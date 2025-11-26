Cultura, Sustentabilidade e Impacto Social: Episódio sobre o Instituto Motiva encerra temporada do Bruno in Loco

Episódio mostra como transformar realidades muito além do transporte

Reprodução/Jovem Pan Bruno Meyer apresenta o Bruno in Loco



O quarto e último episódio da nova temporada de Bruno in Loco revela como a Motiva e o Instituto Motiva estão ampliando o significado da mobilidade ao integrar sustentabilidade, arte e desenvolvimento social em suas operações. Do uso de energia renovável nas linhas de metrô às iniciativas culturais que democratizam o acesso à arte e à educação em diversas cidades do país, o episódio mostra como transformar realidades muito além do transporte. A nova Estação Motiva Cultural, as exposições nos metrôs e os projetos sociais apoiados pelo Instituto reforçam o impacto positivo que cultura e sustentabilidade geram no cotidiano de milhões de pessoas.

Confira o episódio completo no vídeo abaixo: