Errata sobre uso indevido da imagem de Ricardo Capelli

Divulgação/Jovem Pan

Ontem, ao informar a demissão de Humberto Gleydson Fontinele do cargo de diretor da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Jovem Pan News, em seu perfil no X, o antigo Twitter, publicou, de forma equivocada, uma foto do ex-secretário executivo do Ministério da Justiça e atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli. A Jovem Pan News esclarece que Ricardo Capelli não tem qualquer relação com o episódio. A Jovem Pan lamenta o erro, pede desculpa ao senhor Ricardo Capelli e reforça o compromisso com a verdade.