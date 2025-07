Furtos crescem na Cracolândia e na Sé após dispersão de usuários em SP

Moradores da região têm relatado a presença da ‘gangue da bicicleta’, que se especializou em furtar celulares; a Secretaria de Segurança Pública diz que intensificou a presença policial na área

Paulo Pinto/Agência Brasil Os furtos na região da Sé saltaram de 687 casos em maio de 2024 para 970 no mesmo mês deste ano



Em maio de 2025, a cidade de São Paulo enfrentou um aumento alarmante nos casos de furtos nas regiões da Sé e da Cracolândia. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do estado, os furtos na região da Sé saltaram de 687 casos em maio de 2024 para 970 no mesmo mês deste ano, marcando um aumento de 41%. Quando se analisa os cinco primeiros meses de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 18%. Na região de Campos Elíseos, que inclui a Cracolândia, os furtos também subiram, de 590 em maio de 2024 para 681 em maio de 2025, um aumento de 15%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um dos fatores apontados para esse aumento nos furtos é a dispersão dos dependentes químicos da Cracolândia, ocorrida em meados de maio. Moradores da região têm relatado a presença de gangues, como a “gangue da bicicleta”, que se especializam em furtar celulares. Em resposta a essa situação, a Secretaria de Segurança Pública intensificou a presença policial na área, aumentando o efetivo com 400 policiais militares adicionais e 80 motocicletas, além de instalar bases comunitárias.

*Com informações de Beatriz Manfredini