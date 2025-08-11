GCM e PM de SP testam câmeras com reconhecimento facial e de placas

Sistema foi projetado para identificar, em tempo real, pessoas foragidas da Justiça, indivíduos com pendências judiciais e veículos com queixa de roubo, furto ou placas adulteradas

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar (PM) de São Paulo receberão 100 novas câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial e de placas de veículos. A iniciativa é uma parceria com o programa Smart Sampa e visa aprimorar a segurança na capital paulista através do uso de inteligência artificial.

O sistema foi projetado para identificar, em tempo real, pessoas foragidas da Justiça, indivíduos com pendências judiciais e veículos com queixa de roubo, furto ou placas adulteradas. Ao detectar uma irregularidade, a câmera emite um alerta instantâneo para o agente em patrulhamento, que poderá então realizar a abordagem. As câmeras serão acopladas aos capacetes dos agentes que utilizam motocicletas. A escolha se deu pela agilidade e maior circulação desses veículos tanto em vias públicas e no meio do trânsito quanto em praças e locais de grande movimentação, facilitando a fiscalização.

Todo o monitoramento será centralizado e realizado pela plataforma Smart Sampa, que utiliza inteligência artificial para processar as imagens e gerar os alertas.

O governo do estado de São Paulo já havia anunciado a implementação de câmeras corporais com essa tecnologia para os policiais. A previsão é de que 8.000 unidades sejam entregues inicialmente, com um total de 12.000 câmeras até o final do ano, reforçando a coleta de provas e a segurança nas operações. A entrega oficial dos novos equipamentos contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, em cerimônia a ser realizada no centro da cidade.