Grupo Jovem Pan bate recorde de audiência nas transmissões na cobertura das eleições de 2022

Rede multiplataforma formada por TV, rádio, site e redes sociais consolida TV Jovem Pan News como vice-líder de audiência e atinge mais de 60 milhões de pessoas nos canais digitais

Reprodução/Jovem Pan Estúdio de TV do canal Jovem Pan News em São Paulo



A estratégia adotada pelo Grupo Jovem Pan durante a cobertura do primeiro turno das eleições de 2022 rendeu bons frutos. A rede reúne rádio, site, TV Jovem Pan News e canais digitais (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok), além do aplicativo Panflix. Para o primeiro turno, ocorrido em 2 de outubro, 300 profissionais foram mobilizados em todo o país para levar informação em tempo real ao público. Ao todo, em todas as plataformas de comunicação, a companhia obteve mais de 60 milhões de visualizações nas transmissões digitais, 51 mil novos seguidores, além da vice-liderança entre os canais de notícias de TV. Com os três pontos de audiência, a JP News ficou à frente da sua concorrente CNN. “Definitivamente, foi um marco na nossa história, pois envolvemos a estrutura de toda a nossa rede e de todo nosso ecossistema multiplataforma, e alcançamos uma audiência muito expressiva”, afirma Carlos Aros, diretor de conteúdo da Jovem Pan.

Durante 17 horas, mais de 120 emissoras de rádio de todo o Brasil retransmitiram o conteúdo produzido para 2.500 cidades. Nas plataformas digitais, principalmente no YouTube, a Jovem Pan News chegou a registrar pico com mais de 670 mil pessoas assistindo simultaneamente. “Nossa cobertura neste primeiro turno foi impressionante. Batemos nossa principal concorrente e obtivemos uma marca histórica. Foram 3,5 pontos de audiência. Já nas plataformas, somente no YouTube, foram mais de 600 mil views, além de transmitirmos toda a programação nas 120 emissoras de rádio. Em menos de um ano, estamos cada vez mais consolidados como uma empresa multiplataforma”, contou Tutinha, o presidente do Grupo, em seu LinkedIn. O segundo turno das eleições de 2022 será realizado em 30 de outubro, para definição da disputa presidencial e estadual nos locais em que ainda não definiram seus governantes.