Jovem Pan amplia presença no mercado digital e potencializa crescimento internacional

Parceria firmada com as empresas Amagi e AD Digital sela entrada da emissora nas plataformas conectadas, popularmente conhecidas como SmartTVs

Acervo/Jovem Pan Jovem Pan poderá levar a credibilidade de seu conteúdo, nacionalmente reconhecido há 80 anos, para fora do país



O Grupo Jovem Pan formalizou, nesta quinta-feira, 18, uma parceria que amplia a sua presença no mercado da comunicação e representa uma oportunidade de internacionalização da emissora. Com o acordo firmado com a Amagi, startup indiana que se tornou um unicórnio, e com a AD Digital, a Jovem Pan expande sua presença nas plataformas FAST (Free Ad-supported streaming TV), ou seja, divulgação de conteúdo gratuito, via streaming, nas CTVs (Connected TVs), popularmente conhecidas como SmartTVs. Através dos serviços de distribuição da Amagi, o conteúdo será entregue aos consumidores brasileiros em plataformas de terceiros, tanto nacional quanto internacionalmente, bem como dentro da sua própria plataforma. Com isso, a empresa poderá levar a credibilidade de seu conteúdo, nacionalmente reconhecido há 80 anos, para fora do país. Em outras palavras, a Jovem Pan levará o seu conteúdo jornalístico, em língua portuguesa, para o mercado internacional, em especial, para os Estados Unidos e para o Reino Unido. “Viemos acompanhando essa jornada da Jovem Pan rumo à convergência digital desde 2018. É emocionante observar tudo que o grupo conquistou desde então, com novas iniciativas dentro e fora do universo de digital”, diz Daniela Souza, vice-presidente da AD Digital. “Estamos felizes de fazer parte de mais um capítulo dessa história que vem se construindo ao decorrer dos anos, especialmente ao lado de grandes parceiros como a Amagi e a Jovem Pan”, complementa. O cofundador da Amagi, Srinivasan KA, também comemorou o acerto. “Uma marca com forte legado como a Jovem Pan merece ter seu conteúdo atingindo públicos em todas as partes do mundo”, afirmou. “Novamente, é um privilégio para a Amagi se envolver com mais um grande provedor de conteúdo, com um forte compromisso com a excelência. Nossas soluções irão ajudar a Jovem Pan a melhorar a sua qualidade de exibição e expandir seu alcance, engajamento e receita. Estamos ansiosos para vê-los crescer e se tornar uma potência global”, acrescentou. “Nós somos rigorosos no compromisso de oferecer conteúdo de qualidade para a nossa audiência. E, para fazer isso na era digital, precisamos de parceiros fortes de tecnologia, com profundo conhecimento técnico e insights de mercado. A Amagi é uma conhecida líder global em FAST, e a AD Digital está conosco desde o início. Juntos, eles nos ajudaram a ampliar nossa presença FAST e a agradar aos espectadores dentro e fora do nosso país”, diz o CEO do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo.

O Grupo Jovem Pan também utilizará o serviço de playout Amagi CLOUDPORT, uma solução que conta com recursos gráficos avançados e poderosa renderização HTML5, para apoiá-lo nessa nova empreitada. A companhia também aproveitará os recursos de transmissão de alta qualidade e baixa latência da solução de orquestração ao vivo Amagi LIVE. Além disso, a empresa optou por maximizar seu sucesso no FAST utilizando as ferramentas de conteúdo CTV e marketplace de anúncios, que visa facilitar uma sinergia entre proprietários de conteúdo, anunciantes e plataformas de streaming. Juntamente com a AD Digital, que é a sua parceira na América Latina, a Amagi oferece um conjunto completo de soluções para criação, distribuição e monetização de canais. A nível global, os seus clientes incluem ABS-CBN, A+E Networks UK, beIN Sports, Cinedigm, Curiosity Stream, Discovery Networks, Fox Networks, Fremantle, Gusto TV, NBCUniversal, Tastemade, Tegna, USA Today, Vice Media e Warner Media, entre outros.