Jovem Pan contrata a jornalista Dora Kramer

A Jovem Pan News anuncia nesta segunda-feira, 10, a contratação da jornalista Dora Kramer, uma das mais respeitadas vozes do jornalismo político brasileiro. A jornalista que estava na Band FM e atualmente tem uma coluna na Folha de S. Paulo fará parte do time de comentaristas da Jovem Pan. Com mais de 40 anos de carreira, Dora traz consigo uma vasta experiência em coberturas políticas e uma trajetória de sucesso no cenário nacional. Nascida no Rio de Janeiro, Dora iniciou sua carreira na Agência Folha em São Paulo, onde acompanhou as greves dos metalúrgicos. Passou pelo jornal O Estado de S. Paulo como repórter da área de cidade e, em 1984, retornou ao Rio para integrar a equipe de política do Jornal do Brasil.

Em 1987, foi transferida para a sucursal de Brasília, onde cobriu a Assembleia Nacional Constituinte e permaneceu por 22 anos. Dora foi repórter especial de O Estado de S. Paulo e titular da coluna “Informe JB” no Jornal do Brasil. No início dos anos 2000, sua coluna passou a ser publicada simultaneamente no Estadão, até se transferir para a revista Veja em 2016, onde permaneceu até junho de 2022. Dora também é autora de dois livros. “Estou muito entusiasmada com o novo rumo na carreira, junto com a tradicional e agora renovada Jovem Pan”, disse Dora Kramer, sobre sua chegada à nova casa.

Para André Ramos, Diretor de Jornalismo e Esportes da Jovem Pan, “a chegada da Dora, que é uma referência em jornalismo político, reforça qualidade na opinião e na informação, objetivo primordial da Jovem Pan”. Com a contratação de Dora Kramer, a Jovem Pan fortalece seu compromisso com um jornalismo de qualidade, pluralidade e independência.

