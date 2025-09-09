Jovem Pan é destaque no Prêmio iBest 2025 com múltiplas indicações

JP conquista espaço entre os TOP 10 Brasil em política, jornalismo, esportes e entretenimento

Jovem Pan Com 83 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia



A Jovem Pan foi reconhecida mais uma vez como referência em comunicação multiplataforma ao conquistar diversas indicações no Prêmio iBest 2025, a maior premiação digital do Brasil. A emissora está entre os finalistas do TOP 10 Brasil em diferentes categorias que refletem sua relevância no jornalismo, no entretenimento e no esporte.

Veja as indicações:

Jovem Pan News – Canal de Política 👉 Votar aqui

Jovem Pan News – Notícias e Jornalismo 👉 Votar aqui

JP Esportes – Canal de Esportes 👉 Votar aqui

Pânico – Videocast 👉 Votar aqui

Pablo Spyer – Influenciador de Investimentos 👉 Votar aqui

O Prêmio iBest, que celebra os maiores nomes e projetos digitais do país, está em sua fase de votação popular entre os dias 25 de agosto e 25 de setembro de 2025.O público pode participar ativamente escolhendo seus favoritos e consolidando a força da audiência da Jovem Pan em todo o Brasil.

SOBRE A JOVEM PAN

Com 83 anos no setor de comunicação, o Grupo Jovem Pan está focado na produção de conteúdo utilizando a tecnologia na distribuição de informação, entretenimento e esportes. O jornalismo Jovem Pan é reconhecido por estar presente na cobertura dos principais fatos do Brasil e do mundo. Historicamente, a Jovem Pan sempre defende a Liberdade de Imprensa, a Liberdade de Expressão e a pluralidade de ideias. Com atuação multiplataforma, a marca Jovem Pan é referência de audiência em todo o Brasil através da Rádio Jovem Pan (News e FM) e suas afiliadas, na TV paga, no site Jovem Pan, nos canais Jovem Pan no YouTube, nas redes sociais Jovem Pan e no Panflix.