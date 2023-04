Jovem Pan encerra contrato com afiliada de Itapetininga

Região pode acompanhar toda a programação pelo Panflix

O Grupo Jovem Pan informa que encerrou na tarde desta quinta-feira, dia 20 de abril, o contrato de filiação com a produtora DPV Limitada – Jovem Pan Itapetininga. A referida emissora exibiu conteúdo em sua programação e nas plataformas digitais que expõe a marca da Jovem Pan e viola cláusulas contratuais que têm como objetivo a preservação da marca e a reputação da Jovem Pan enquanto empresa de comunicação. A rede Jovem Pan SAT tem como premissa que as emissoras afiliadas, ainda que responsáveis pelo conteúdo que geram regionalmente, devem refletir os princípios e valores que o Grupo Jovem Pan defende há 80 anos. Quando essa postura não é observada, gerando prejuízo para a Jovem Pan enquanto instituição, nos obrigamos a adotar as medidas legais cabíveis com o rigor necessário. O Grupo Jovem Pan esclarece ainda que não apoia a conduta dos administradores da produtora DPV Limitada e dos demais integrantes do programa que levou à exclusão do grupo de afiliadas Jovem Pan. A audiência da Jovem Pan na região de Itapetininga, no interior paulista, pode ainda ouvir a programação pelo Panflix.