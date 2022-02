Jovem Pan News consolida a vice-liderança em audiência na TV paga em janeiro

Resultado vem de análise feita pelo Kantar Ibope em ranking de canais de notícias; audiência do Jornal da Manhã cresceu 33% em relação a dezembro

Reprodução/Jovem Pan News "Boletim Coppolla" registrou alta de 10% na audiência em janeiro na comparação com dezembro



A audiência da Jovem Pan News evolui e conquista uma parcela cada vez mais expressiva de telespectadores no Brasil – um reconhecimento a uma grade de programação de sucesso que coloca o canal como o mais qualificado entre as emissoras de notícias do país. De acordo com a análise de audiência por programa entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano feita pelo Kantar Ibope Media, a audiência do Jornal da Manhã cresceu 33% no período, mantendo-se na vice-liderança no target total de pessoas com TV paga dos canais de notícias. Vice-líder em cinco targets, o jornal contabilizou 28 targets em TOP 5 e 33 targets em TOP 10. No target AB 35+ em ambos os sexos, a atração assumiu a vice-liderança no ranking geral entre 75 emissoras, o que representa um salto de 57% na audiência.

No target total de pessoas com TV paga, o Boletim Coppolla assumiu a vice-liderança no ranking das emissoras de notícias, ocupando o TOP 5 em dois targets e 14 targets em TOP 10. O programa registrou alta de 10% na audiência em janeiro na comparação com dezembro, período em que empatava com a CNN Brasil na segunda posição. Já o programa Direto ao Ponto, que também dividia o segundo lugar com a CNN entre os canais de notícias, assumiu em janeiro a vice-liderança isolada no target total de pessoas com TV por assinatura.

Na faixa do horário nobre, entre 18h e 1h, de segunda a sexta-feira, a Jovem Pan News ficou em segundo lugar entre os canais de notícias. No total de pessoas com TV por assinatura, o crescimento foi de 29% – um resultado 50% maior que o da concorrente CNN. Já no ranking com 75 canais, a Jovem Pan News ficou entre as TOP 10 emissoras no target homens AB 18-24, à frente da GloboNews, com aumento de 67% em relação a dezembro. O programa Os Pingos nos Is subiu de 10º para o 6º lugar no target pessoas com TV paga no mês passado, consolidando a vice-liderança entre as emissoras de notícias, com audiência de 0,19% – no ranking entre 75 canais, ficou dez posições à frente da CNN e com o dobro de sua audiência. No mesmo target, o Jornal Jovem Pan manteve a vice-liderança entre os canais especializados em notícias.

Na faixa do horário entre 6h e 12h, de segunda a sexta-feira, a Jovem Pan News foi a quinta colocada entre 75 emissoras, com audiência 33% maior do que em dezembro. No ranking, foi TOP 5 em 14 targets e TOP 10 em 20 targets, com destaque para o crescimento em AB 35+ ambos os sexos (43%) e AB 35+ mulheres (80%). “Ficamos lisonjeados com estes patamares do canal, porque entendemos a audiência como reflexo do reconhecimento crescente do público sobre a dedicação e a preocupação constante com a qualidade da informação que levamos a cada telespectador. Vamos continuar buscando formas inovadoras de trazer novas perspectivas, que enriqueçam discussões relevantes sobre os assuntos mais pertinentes do momento”, afirma Marcelo Camargo, diretor de marketing do grupo Jovem Pan.

O canal Jovem Pan News está disponível 24 horas ao vivo, na frequência 576 da Claro, Claro TV Box, 581 do Vivo TV, 576 da SKY, no aplicativo de streaming DirecTV GO, 186 da Oi Play, nas antenas parabólicas no canal 7, no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan, e no portal jovempan.com.br.

Conheça a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube, no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 110 afiliadas, sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM, mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube; e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.