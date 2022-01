Jovem Pan News estreia ‘Entrelinhas’, novo programa com Adalberto Piotto, na próxima segunda

Todos os dias, dois convidados com pontos de vista distintos debaterão sobre um assunto polêmico; público poderá participar por meio de enquete, que vai ao ar a partir das 14h30 no site da Jovem Pan

Arte/Jovem Pan O "Entrelinhas", novo programa da Jovem Pan News, estreará na próxima segunda-feira



A Jovem Pan News amplia sua programação e lança, na próxima segunda-feira, 31, às 15h, o “Entrelinhas”, um programa que terá como objetivo trazer um tema polêmico para o centro da conversa e dois pontos de vista sobre o assunto. No site da Jovem Pan, diariamente, a partir das 14h30, o público poderá opinar sobre o tópico em discussão por meio de enquetes. A apresentação será do jornalista Adalberto Piotto, que receberá os convidados com opiniões distintas para debaterem. “Entrelinhas” será veiculado todos os dias, com transmissão nacional. A TV Jovem Pan News está disponível 24 horas ao vivo, na frequência 576 da Claro, Claro TV Box, 581 do Vivo TV, 576 da SKY, no aplicativo de streaming DIRECTV GO, nas antenas parabólicas no canal 7 e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan.

Sobre a Jovem Pan

