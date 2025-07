Jovem Pan recebe treinamento do Google sobre uso de inteligência artificial nas rotinas da redação

Ferramentas de IA podem atuar como assistente poderosos, capazes de otimizar o tempo de produção e apoiar tarefas complexas como análises de dados e geração de conteúdo para múltiplas plataformas

Cortesia do Google Ricardo Wright (sexto em pé da esq. para a dir.) e Marco Túlio Pires (segundo agachado da esq. para a dir.), do Google, posam com o presidente do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo (segundo em pé da esq. para a dir.) e outros profissionais da emissora, após treinamento realizado na sede da JP



A Jovem Pan recebeu treinamento promovido pelo Google, com foco no uso de ferramentas de inteligência artificial para potencializar a produção jornalística. Em dois módulos de aproximadamente três horas cada, os profissionais da emissora tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre as ferramentas de IA e como elas podem ser aplicadas para otimizar o dia a dia da redação. Voltado especialmente para profissionais de conteúdo, o treinamento ministrado por Marco Túlio Pires, gerente de Parcerias Estratégicas de Jornalismo do Google, e Ricardo Wright, gerente de Parcerias Estratégicas do Google, abordou as funcionalidades e aplicações práticas das principais plataformas de IA da empresa, como o Gemini, o AI Studio e o NotebookLM.

A iniciativa evidenciou como essas tecnologias podem auxiliar no trabalho de pesquisa, organização e até mesmo na criação de conteúdo. Entre os temas centrais, destacou-se a engenharia de prompt (processo para estruturar comandos eficazes a fim de obter melhores respostas das IAs). Os especialistas explicaram como a definição de persona, contexto, tarefa e formato desejado influencia diretamente na qualidade dos resultados.

O Gemini, principal IA generativa do Google, foi apresentado com suas capacidades de integração com o ecossistema da empresa (como Gmail, Drive, YouTube e Maps), geração de resumos com time codes a partir de vídeos do YouTube, interação por voz e câmera, além da funcionalidade Deep Research, que permite pesquisas aprofundadas e personalizadas. Já o AI Studio foi destacado por possibilitar a análise de arquivos diversos, inclusive vídeos silenciosos, e a geração de conteúdos multimídia a partir de texto.

A ferramenta que mais chamou a atenção foi o NotebookLM, descrita pelos palestrantes como a mais promissora para o jornalismo. A plataforma permite criar uma biblioteca personalizada de documentos — como relatórios, transcrições e PDFs — e oferece respostas baseadas exclusivamente nesse conteúdo. Ideal para investigações complexas, o NotebookLM pode ser usado para gerar cronologias, FAQs, checar inconsistências e organizar informações de forma estruturada.

Para a diretora de Conteúdo Digital e Mídias Sociais da Jovem Pan, Luísa Sena, a experiência reforçou o papel da IA como aliada na redação:

“O treinamento foi excelente para expandir horizontes dos profissionais da Jovem Pan sobre como tornar a produção jornalística ainda mais ágil, precisa e eficiente com a inteligência artificial, sem substituir a apuração rigorosa e a curadoria humana, que continuam indispensáveis para garantir a qualidade e autenticidade do nosso jornalismo. A equipe saiu da experiência muito animada para utilizar cada vez mais a tecnologia, enxergando a IA como um braço estratégico para potencializar o trabalho jornalístico, e inspirada com a parceria e troca de conhecimento com os especialistas do Google.”

Thiago Toffoli, gerente de Negócios Digitais da Jovem Pan, também destacou a relevância da parceria:

“Ter o Google News como parceiro estratégico é muito importante. Essas primeiras sessões de treinamento foram extremamente positivas, ampliando a visão da equipe sobre como usar a inteligência artificial para tornar a produção ainda mais ágil, precisa e eficiente. A troca de conhecimento com os especialistas do Google foi enriquecedora. Agradecemos especialmente ao Marco Túlio Pires e ao Ricardo Wright por conduzirem o treinamento de forma tão rica e virem até a Jovem Pan para compartilhar conhecimento e experiência.”

O encontro discutiu ainda o papel do jornalista na era da IA. Longe de substituir a atuação humana, as ferramentas atuam como assistentes poderosos, capazes de otimizar o tempo de produção e apoiar tarefas complexas, como análises de dados, leitura de documentos, insights — que o profissional poderá refinar e validar — e geração de conteúdo para múltiplas plataformas. O treinamento oferecido pelo Google para a Jovem Pan abre caminho para o desenvolvimento de novas narrativas, formatos inovadores e programas mais conectados com a audiência. O desafio agora é explorar as tecnologias e ampliar o uso estratégico da inteligência artificial no dia a dia da produção jornalística.

“Temos oferecido treinamentos a veículos de imprensa em todo o país, com o objetivo de apoiar o jornalismo e ajudar as redações a explorarem o potencial da inteligência artificial. As ferramentas do Google podem tornar o trabalho dos jornalistas mais criativo, produtivo e eficiente. Atuam como companheiros e companheiras de equipe, enriquecendo ideias, automatizando tarefas e viabilizando projetos que antes seriam inviáveis com poucos recursos”, completa Marco Túlio Pires.