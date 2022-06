Jovem Pan ultrapassa a marca de 5 milhões de inscritos no YouTube

Emissora é líder entre os veículos de notícia no Brasil, tanto no número de inscritos quanto de visualizações; canal do Pânico bateu a marca de 3 milhões

Reprodução/Jovem Pan YouTube da Jovem Pan oferece ao público os programas em tempo real e os cortes dos melhores momentos da programação



A Jovem Pan, um dos maiores grupos de mídia do Brasil, ultrapassa a marca de 5 milhões de inscritos no seu canal oficial no YouTube. O crescimento exponencial da emissora na plataforma é 100% orgânico e resultado de uma série de iniciativas: inovações na grade da programação, conteúdo diferenciado, cobertura de notícias do Brasil e do mundo, respeito à diversidade de ideia e à democracia. Além disso, o YouTube confere ao público a possibilidade de acompanhar os programas em tempo real e os cortes dos melhores momentos da programação gratuitamente.

Entre os canais de notícia no Brasil, a Jovem Pan é líder tanto de inscritos quanto de visualizações no YouTube. “O alcance da liderança no número de inscritos e de visualizações no nosso canal muito nos alegra. É um grande reconhecimento ao enorme esforço de todos do Grupo Jovem Pan e uma amostra de que estamos fazendo um bom trabalho e trilhando o caminho certo. Continuaremos trabalhando com muito profissionalismo, dedicação e seriedade para sempre oferecer aos nossos ouvintes e telespectadores a melhor cobertura jornalística e também em entretenimento”, afirma a Coordenadora de YouTube da Jovem Pan, Luísa Sena.

De olho no crescimento e na manutenção do espaço já conquistado nas mídias sociais, a emissora tem investido na ampliação da sua equipe, da quantidade de pílulas e programas que disponibiliza em seu canal no YouTube e no aprimorado das técnicas de SEO (otimização de mecanismos de busca) para facilitar a localização de seus vídeos. Segundo Luísa, o número de comentários nos vídeos varia de acordo com o mês, mas também vem aumentando exponencialmente. Em março de 2022, por exemplo, foram 325.797 comentários no canal. Em abril, esse número subiu para 457.301.

Outro marco do Grupo Jovem Pan é o crescimento do canal do Pânico no YouTube, que ultrapassa a marca de 3 milhões de inscritos. O sucesso do programa na rede está diretamente ligado a estratégia que a produção adotou de adaptar os vídeos para que eles conversem cada vez mais com a audiência. “Antes os cortes eram feitos por blocos de perguntas e resposta, mas, ao observar o comportamento do público, notamos que as imitações, brincadeiras, interações entre o casting e mesmo as ‘tretas’ geravam bastante repercussão. Então mudamos o estilo de cortes”, explica Luisa.

Natália Barão, redatora de YouTube do Pânico, assiste ao programa completo para não perder nenhum desses momentos essenciais e aprimorou também os textos com brincadeiras e memes que fazem sentido para a audiência. Além disso, o editor do canal, Kevin Ruffo, produz thumbnails (imagem em miniatura) e artes, que também conversam com esse estilo descontraído. Além disso, a produção do Pânico tem aperfeiçoado as técnicas de SEO nos vídeos para que eles atinjam mais pessoas e utilizado mais ferramentas que provocam o engajamento com o público.

“O programa ocupa um nicho bastante único e o crescimento do canal também ocorre de maneira orgânica. O recorde do número de inscritos comprova a relevância do Pânico e a sua capacidade de adaptação aos novos tempos digitais, além, é claro, da aceitação e preferência do público. O número de comentários nos vídeos da atração varia bastante de acordo com os entrevistados. Entretanto, o canal tem uma média de mais de 46 mil comentários por mês em 2022″, conclui Luísa.

Conheça a Jovem Pan

O grupo de mídia Jovem Pan, fundado em 1942, é o maior na área de radiodifusão da América Latina. Com programação voltada ao jornalismo, entretenimento e esportes, a rede hoje se expande também para a operação digital com mais de 42 canais online e serviço de streaming. O Grupo Jovem Pan tem o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, abrindo seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Maior canal de notícias do YouTube, no Brasil e líder absoluto de audiência qualificada, o grupo de mídia conta com: a Rádio Jovem Pan, com quatro emissoras próprias, 110 afiliadas, sendo 85 emissoras em FM e 20 emissoras em AM, mais de 150 vídeos novos todos os dias, 20 mil horas de programação original por ano exibidas em mais de 42 canais online, via YouTube; e a nova plataforma de transmissão de streaming, o Panflix.