Juristas, desembargadores, advogados e políticos manifestam apoio à Jovem Pan após ação do MPF

Especialistas afirmam que ação que pede o cancelamento da concessão da emissora ‘fere frontalmente a Constituição Federal’ e veem ‘excesso’ dos procuradores

Divulgação/Jovem Pan Autoridades do meio político e jurídico criticaram a ação do MPF que mira o Grupo Jovem Pan



Juristas, desembargadores, advogados, especialistas em liberdade de expressão e políticos manifestam apoio à Jovem Pan após a ação cível pública do Ministério Público Federal (MPF) que solicita o cancelamento das outorgas concedidas à emissora. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a solicitação e afirmou que a desinformação deve ser combatida com mais liberdade. “Péssimo. Por mais que a imprensa tenha sido dura comigo, nunca falei em censurá-los, muito menos as mídias sociais. As mídias sociais soma-se a vocês na divulgação de informações. O remédio para combater a desinformação é mais liberdade e não censura”, disse Bolsonaro. O desembargador Ivan Sartori afirma que a ação “fere frontalmente a Constituição Federal”. “Quando pensamos na liberdade de expressão e na liberdade de manifestação, um dos grandes pilares desse direito é a liberdade de imprensa”, diz o jurista Acacio Miranda da Silva Filho. Confira abaixo as manifestações de apoio ao Grupo Jovem Pan.