Lula irá fazer pronunciamento oficial em rádio e TV

Embora o conteúdo exato do discurso ainda não tenha sido finalizado, espera-se que o presidente reitere sua posição contra a política tarifária dos EUA e expresse seu apoio a Moraes

Joédson Alves / Agência Brasil Pronunciamento deve acontecer nos próximos dias



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está se preparando para um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, com o objetivo de responder às sanções impostas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. As sanções, que incluem o bloqueio de contas e a proibição de entrada nos EUA, representam um ponto crítico nas relações entre os dois países. O pronunciamento de Lula está previsto para ocorrer entre domingo (3) ou terça-feira (5), um dia antes da entrada em vigor de novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Embora o conteúdo exato do discurso ainda não tenha sido finalizado, espera-se que Lula reitere sua posição contra a política tarifária dos Estados Unidos, como já fez anteriormente, e expresse seu apoio a Moraes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em um gesto de solidariedade e apoio, o presidente Lula recentemente organizou um jantar no Palácio da Alvorada com ministros do Supremo Tribunal Federal. O evento teve como objetivo demonstrar apoio a Moraes diante das sanções impostas. Além dos ministros do STF, participaram do jantar Jorge Messias, advogado-geral da União, e Ricardo Lewandovski, ministro da Justiça.

*Com informações de André Anelli