Mauro Beting retorna à Jovem Pan News

Jornalista esportivo chega para reforçar a equipe de programas e transmissões da emissora

Divulgação/Jovem Pan News O jornalista Mauro Beting reestreia na Jovem Pan News no dia 20 de setembro



O jornalista Mauro Beting, um dos principais nomes do jornalismo esportivo no Brasil, está de volta à Jovem Pan News, após mais de um ano fora da emissora. Com uma carreira consolidada na cobertura esportiva, Beting retorna para integrar a equipe de esportes da emissora. A partir do dia 20 de setembro, ele participará dos programas esportivos e das transmissões das principais competições exibidas pela Jovem Pan, reforçando o time de comentaristas e trazendo sua vasta experiência ao público.

