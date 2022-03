Rádio Jovem Pan News estreia em dois municípios no Paraná

Além da capital Curitiba, Londrina, maior cidade do norte paranaense, também receberá transmissões e contará com produção de conteúdo local

Reprodução/Jovem Pan News A Jovem Pan News Paraná será transmitida no dial 107.1 na capital Curitiba e no 104.5 em Londrina



A Jovem Pans News chegou ao Paraná. Especializadas em apurar a notícia no mesmo tempo em que os fatos acontecem, as novas emissoras trazem as principais informações do Estado e do país de forma imediata e com credibilidade. A Jovem Pan News Paraná será transmitida no dial 107.1 na capital Curitiba e no 104.5 em Londrina, maior cidade do norte paranaense. A partir de agora, os ouvintes podem se conectar a qualquer momento com informação de qualidade, com tudo sendo transmitido ao vivo. No Paraná, o Jornal da Manhã já é líder de audiência no jornalismo de Curitiba e vai ser transmitido simultaneamente pela Jovem Pan News, somando quatro horas só de produção local.

“Uma rádio que vai fazer a diferença no jornalismo do Paraná porque vai atuar de forma muito contundente nos seus propósitos, que são defender a democracia, a livre iniciativa, um Brasil mais leve, defendendo realmente o que a gente acredita e o que é mais importante para um Brasil melhor”, disse Leonardo Petrelli, presidente do Grupo RIC. “O jornalismo da Jovem Pan já é reconhecido por Curitiba e região. Agora chega ao interior do Estado através da Jovem Pan News. Londrina também vai começar a contar com essa forma diferenciada de fazer jornalismo. O Paraná tem, agora, uma nova opção de informação”, completou Marc Sousa, coordenador de jornalismo.

*Com informações da repórter Beatriz Frehner