Roubos de celular caem 15% em SP após ações contra receptação

No primeiro semestre deste ano, São Paulo registrou uma significativa redução nos casos de roubos de celulares, resultado das ações de segurança implementadas para combater redes criminosas de receptação. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, foram registrados pouco mais de 52.000 roubos de celulares, representando uma queda de 15% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando os registros somaram 61.400 casos. Na capital paulista e região metropolitana, a redução foi de 13,6%, com 43.700 roubos registrados de janeiro a junho deste ano, em comparação com 50.600 no ano anterior.

Entre as medidas adotadas para alcançar esses resultados, destaca-se o uso do boletim de ocorrência em conjunto com o número de identificação do aparelho celular, conhecido como IMEI. A Polícia Civil utiliza esses dados para cruzar informações com as operadoras de celular. Quando um aparelho roubado é reativado, a polícia consegue rastreá-lo e notificar a pessoa que está com o celular, intimando-a a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos. Essa estratégia tem se mostrado eficaz na recuperação de aparelhos e na identificação de receptadores.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil, intensificou a fiscalização em lojas revendedoras de celulares. Até o momento, 4.200 lojas foram fiscalizadas, resultando na prisão em flagrante de 899 pessoas por receptação de aparelhos roubados. Essa ação visa desmantelar as redes de receptação que alimentam o mercado ilegal de celulares, contribuindo para a redução dos roubos.

*Com informações de Danúbia Braga