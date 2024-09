Segunda edição do JP Conecta terá discussão sobre tecnologia e segurança em cidades inteligentes

Fórum será realizado na Casa Bisutti, no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Evento contará com a presença de autoridades, especialistas e comunicadores



No dia 23 de setembro, o Grupo Jovem Pan realizará a segunda edição do fórum JP Conecta, com foco nos desafios da segurança pública em cidades inteligentes. O evento contará com a presença de autoridades, especialistas e comunicadores para debater inovações tecnológicas e estratégias de segurança urbana. O fórum será realizado na Casa Bisutti, localizada na Rua Casa do Ator, 577, Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. O credenciamento terá início às 8h, e o evento começará às 9h30, com término previsto para as 13h. Interessados podem se inscrever preenchendo o formulário online (preencher AQUI).

Serviço: