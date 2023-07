Verba do atual governo para rádio, TV e internet não é dividida de forma técnica

Emissora vem sendo atacada porque não recebeu valores que o governo repassa para diversos veículos de comunicação

Reprodução/Jovem Pan News Quadro mostra os valores recebidos pela Jovem Pan no ano passado e neste ano



A Jovem Pan é um fenômeno de audiência e engajamento na internet. Em um estilo multiplataforma, que contempla televisão, rádio e internet, o tradicional grupo de mídia registra crescimento pautado na transparência, responsabilidade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e defesa inalienável da Constituição. Recentemente, foi veiculado em alguns sites, jornais e programas de televisão que o governo federal excluiu completamente a Jovem Pan do repasse de verbas a veículos de comunicação. Em 2022, a empresa recebeu R$ 1.681.656,87 de verba federal para a rádio. Neste ano, o valor foi zero. Para a TV, o montante no ano passado foi de 1.931.380,02. Em 2023, a emissora não recebeu nada. Já a verba federal para os canais digitais da Jovem Pan foi de R$ 96.540,50 em 2022. Neste ano, não houve repasse.

De maneira contraditória, a Jovem Pan vem sendo atacada justamente porque não recebeu verbas federais — isso mesmo, atacada porque não recebeu verbas federais, que o governo repassa para vários veículos (portanto, não se trata de concessão ou favor). Vale destacar que os valores recebidos do governo anterior não equivalem a nenhum fortuna. O erário não pode ser dividido entre amigos ou aliados, baseado em alinhamento ideológico. O critério deve ser técnico.