Estado de SP lança premiação para mulheres com destaque profissional

Objetivo é reconhecer aquelas que se destacam em suas áreas e contribuem para o desenvolvimento institucional e social; lançamento oficial ocorre nesta terça-feira (11)

Freepik PGE diz que prêmio busca valorizar trajetórias profissionais e incentivar a presença feminina em espaços de liderança



A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) anunciou a criação do prêmio “Mulheres que Inspiram”, que reconhecerá profissionais que se destacam em suas áreas e contribuem para o desenvolvimento institucional e social no Estado. O lançamento oficial ocorrerá nesta terça-feira (11), em um evento na sede da PGE-SP, que abordará o tema “Representatividade Feminina” e contará com palestras sobre o assunto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A procuradora-geral do Estado, Inês Coimbra, destacou que a iniciativa busca valorizar trajetórias profissionais e incentivar a presença feminina em espaços de liderança. Segundo ela, a premiação é um passo para garantir mais reconhecimento, oportunidades e inclusão no ambiente profissional.