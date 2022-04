AO VIVO: Mitos & Fatos explica os riscos e as oportunidades que a modernização do setor elétrico representa

Avanço tecnológico impulsiona transformações que devem impactar todos os consumidores do país; fórum será exibido no YouTube e no Panflix

Com o avanço tecnológico e constantes inovações, o setor elétrico passa por um período de profundas transformações. No Congresso, por exemplo, tramita o Projeto de Lei 414/21, que muda as regras de funcionamento do setor elétrico e amplia o acesso ao mercado livre de energia elétrica para todos os consumidores brasileiros, inclusive os que moram em residências. A modernização do setor será tema da edição do Mitos & Fatos desta quarta-feira, 27, a partir das 10h, no canal no YouTube e no Panflix. O evento será mediado por Luís Nogueira e terá as participações de Marcos Madureira, presidente da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia), Fernando Coelho Filho, deputado federal pelo União Brasil e relator do PL 414 na Câmara, Rui Altieri, presidente do conselho de administração da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), e Marisete Pereira, secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia. Quais os impactos do projeto de lei que prevê mudanças no setor? Qual a avaliação do governo e das empresas? Quem se beneficia e quais os caminhos possíveis para essas mudanças? Esses e outros assuntos serão abordados no fórum, que terá ampla cobertura da Jovem Pan.

Com a proposta de apresentar temas relevantes da politica e da economia, o Mitos & Fatos já organizou painéis sobre empreendedorismo, reforma tributária, segurança digital, saúde pública e mobilidade urbana. Expuseram seus pontos de vista personalidades como o economista Henrique Meirelles, a ministra do STF Cármen Lúcia, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro e o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares.