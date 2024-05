Ação do Sistema CNA/Senar visita propriedades no Rio Grande do Sul e ouve produtores rurais

Grupo percorreu áreas rurais em municípios como Rolante, Gramado, Santa Tereza e Bento Gonçalves; equipes irão auxiliar os agricultores em todas as etapas das necessidades produtivas

Lauro Alves/Governo do Rio Grande doi Sul Áreas atingidas pela enchente em Bento Gonçalves



Membros da missão do Sistema CNA/Senar visitaram propriedades rurais no Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes no Estado na quarta-feira (29), ouvindo as necessidades dos agricultores, avaliando as perdas e as dificuldades para retomar a produção e comercialização de alimentos. A viagem faz parte do programa SuperAção Agro Rio Grande do Sul, do Sistema CNA/Senar, que visa reconstruir e recuperar a atividade agropecuária gaúcha. No segundo dia da missão, o grupo percorreu áreas rurais em municípios como Rolante, Gramado, Santa Tereza e Bento Gonçalves. As equipes irão auxiliar os agricultores em todas as etapas das necessidades produtivas, incluindo inventário de perdas, manutenção de maquinário, Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), entre outros. “O contato direto com os agricultores é crucial para determinarmos como podemos ajudar. Alguns precisam reconstruir suas casas e terras, restaurar o solo, até que possam retomar suas atividades”, disse o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara.

Durante as visitas, os missionários se encontraram com pequenos produtores que sofreram vários níveis de perdas. Alguns perderam maquinário ou tiveram equipamentos danificados, enquanto outros estão sem animais, insumos ou plantações. Com base nessa avaliação, os técnicos do Senar trabalharão para reiniciar o processo produtivo. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, relatou que as perdas variam de acordo com a região. Ele mencionou que em algumas áreas, quase toda a lavoura de soja foi perdida, enquanto atividades como suinocultura, avicultura e pecuária leiteira foram mais afetadas em outras partes do Estado. Pereira também observou que muitos produtores estavam no meio da colheita.

Segundo o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, entender a situação é crucial para saber do que os agricultores precisam com mais urgência. Outra preocupação é a distribuição da produção. O alagamento dos rios na região também levou ao colapso de pontes, barreiras e danos em estradas locais e vias de ligação entre cidades. O Senar vai destinar R$ 100 milhões para ações que incluem o envio de 300 profissionais, incluindo técnicos e instrutores de vários estados, para reforçar a equipe já presente no Rio Grande do Sul.