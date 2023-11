Brasil prorroga estado de emergência zoossanitária devido à gripe aviária por mais 180 dias

Medida foi tomada devido à detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade em aves silvestres no país

tawatchai07/Freepik Brasil é, até agora, o único país exportador que não registrou a gripe aviária na produção comercial



O estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional foi prorrogado por mais 180 dias pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A medida foi tomada devido à detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 7, confirmando a informação divulgada anteriormente pelo secretário de Defesa Agropecuária da pasta, Carlos Goulart. O período até maio é considerado crítico para o avanço da doença no país, pois coincide com o fluxo migratório de aves do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Isso aumenta o risco de contaminação do plantel comercial, uma vez que o Brasil possui aves litorâneas infectadas e concentra quatro rotas migratórias.

Até o momento, o Brasil é o único país exportador que não registrou a doença na produção comercial. Os casos identificados foram em animais silvestres, sendo 131 em aves e 3 em leões-marinhos, além de três focos em aves de produção de subsistência, de criação doméstica. No total, foram registrados 137 focos da doença no país. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo, com 14,524 milhões de toneladas processadas em 2022. A prorrogação do estado de emergência, de acordo com o ministério, visa garantir a segurança sanitária do setor avícola e evitar prejuízos econômicos para o país.