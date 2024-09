Brasil registra queda no valor da produção agrícola, mas safra de grãos atinge recorde em 2023

Foram 316,4 milhões de toneladas, representando um crescimento de 19,6% em comparação ao ano anterior; área cultivada também se expandiu, alcançando 96,3 milhões de hectares

Em 2023, o Brasil registrou uma queda de 2,3% no valor de produção das principais culturas agrícolas, totalizando R$ 814,5 bilhões. Apesar dessa redução, a safra de grãos atingiu um recorde de 316,4 milhões de toneladas, representando um crescimento de 19,6% em comparação ao ano anterior. A área cultivada também se expandiu, alcançando 96,3 milhões de hectares, um aumento de 5,5%. O Estado de Mato Grosso, que continua a ser o maior produtor agrícola do país, enfrentou uma diminuição de 12,2% no valor de sua produção, reduzindo sua participação no total nacional para 18,8%. O município de Sorriso se destacou como o principal produtor de grãos, contribuindo com 1,0% do valor total da produção agrícola do Brasil.

A produção de soja teve um aumento significativo de 25,4%, totalizando 152,1 milhões de toneladas. No entanto, o valor de produção dessa cultura subiu apenas 0,4%, reflexo da queda nos preços. O milho também apresentou um crescimento de 20,2%, alcançando 132,0 milhões de toneladas, mas o valor de produção caiu drasticamente em 26,2%, somando R$ 101,8 bilhões. A cana-de-açúcar, por sua vez, viu um aumento de 7,8% na produção, totalizando 782,6 milhões de toneladas, com um crescimento de 8,5% no valor de produção. O café teve um incremento de 7,1% em volume, mas o valor caiu 15,2%, totalizando R$ 44,0 bilhões. O algodão também apresentou um aumento de 18,3% na produção, atingindo 7,5 milhões de toneladas, embora o valor tenha recuado 9,0%.

No que diz respeito ao arroz, a produção caiu 4,5%, totalizando 10,3 milhões de toneladas, enquanto o trigo enfrentou uma queda ainda mais acentuada de 25,3%, com 7,7 milhões de toneladas produzidas. As frutas, por outro lado, geraram R$ 76,1 bilhões, um aumento de 16,7%, com destaque para a laranja, banana e açaí. Essas informações foram extraídas da Pesquisa Agrícola Municipal, divulgada pelo IBGE, que fornece uma visão abrangente sobre o desempenho das culturas agrícolas no Brasil.

