CNA pede recursos para o seguro rural e linhas de investimentos em propostas para o Plano Agrícola e Pecuário

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou nesta quarta-feira (24) suas propostas para o próximo Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2024/2025. O documento, elaborado em conjunto com diversas entidades do setor, apresenta dez pontos prioritários voltados para o fortalecimento da agricultura e pecuária no país. Entre as propostas destacadas pela CNA estão o aumento dos recursos para o seguro rural e a priorização das linhas de investimento. Além disso, a entidade defende a regulamentação da lei que criou o Fundo de Catástrofe e o incentivo ao mercado de capitais e títulos privados. O documento, que conta com 51 páginas e sete capítulos, foi construído em colaboração com federações, sindicatos rurais, produtores e outras entidades do setor agropecuário. As propostas foram discutidas em encontros realizados em diferentes regiões do país.

A CNA ressalta a importância de um plano para mitigar os riscos diante do cenário de adversidades climáticas decorrentes do El Niño, destacando a necessidade de mais recursos para a subvenção do prêmio do seguro rural. A entidade alerta para a redução na área coberta pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) nos últimos anos, o que representaria um desafio adicional para os produtores rurais. É enfatizada no documento importância de políticas agrícolas eficientes, como o crédito rural, o seguro rural e a garantia de preços mínimos, a fim de assegurar a sustentabilidade do setor agropecuário no Brasil. “Associados aos desafios climáticos, às projeções de redução nos preços dos produtos agropecuários e à manutenção dos custos de produção ainda em patamares elevados, os obstáculos enfrentados pelos produtores rurais ampliam-se, comprometendo as margens brutas do setor, o que coloca em xeque a viabilidade econômica de muitas atividades agropecuárias”, alerta a entidade. As propostas apresentadas, segundo a CNA, visam contribuir para a superação desses desafios e promover o desenvolvimento sustentável da produção de alimentos no país.