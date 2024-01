CNA propõe medidas emergenciais para produtores prejudicados por adversidades climáticas

Confederação ligada ao agro pede prorrogação dos prazos de reembolso para contratos de crédito de custeio e investimento, mantendo as condições e encargos financeiros inicialmente acordados

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO PLantação de soja na região oeste do Paraná



A Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) realizou uma reunião na última segunda-feira, 22, para deliberar sobre um conjunto de medidas emergenciais destinadas a apoiar os produtores de soja e milho impactados por adversidades climáticas na safra de grãos 2023/2024. O encontro, que contou com a participação das federações estaduais, teve como objetivo definir estratégias imediatas para enfrentar os desafios impostos aos agricultores. A CNA planeja apresentar as demandas resultantes desse encontro na próxima reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Soja, agendada para 30 de janeiro. Dentre as medidas emergenciais propostas estão a prorrogação dos prazos de reembolso para contratos de crédito de custeio e investimento, mantendo as condições e encargos financeiros inicialmente acordados. Além disso, a comissão busca a atualização dos preços mínimos do milho e do trigo, bem como a regulamentação do fundo de catástrofe, em paralelo à modernização do seguro agrícola para grãos.

Durante a reunião, os representantes compartilharam a atual situação, destacando os desafios causados pelos problemas climáticos e apontaram medidas urgentes que necessitam ser implementadas. O presidente da comissão, Ricardo Arioli, enfatizou a gravidade do momento para os produtores de soja e milho no Brasil. “A instabilidade climática está impactando diversas regiões de forma regionalizada, prejudicando significativamente os produtores rurais. É imperativo a implementação urgente dessas medidas emergenciais”, defendeu Arioli. Ele ainda salientou que as propostas elaboradas no encontro têm como objetivo socorrer os produtores rurais e estimular o plantio da segunda safra.