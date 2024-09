Conab projeta aumento de 8% na safra de grãos para 2024/25

Segundo a empresa, área plantada deve crescer 2,11%, de 79,721 milhões de hectares para 81,404 milhões na temporada

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou suas previsões para a safra 2024/25, projetando uma produção total de 326,9 milhões de toneladas. Esse número representa um aumento de 8% em comparação com a safra anterior. As informações foram apresentadas no evento “Perspectivas para a Agropecuária – safra 2024/25”, que abrange culturas como soja, milho, feijão, arroz e algodão, responsáveis por 90% da produção de grãos no Brasil.

A área destinada ao cultivo deve aumentar em 2,11%, passando de 79,721 milhões de hectares para 81,404 milhões de hectares. Além disso, a produtividade está prevista para crescer 5,94%, subindo de 3,791 toneladas por hectare para 4,016 toneladas por hectare, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. Essas estimativas foram elaboradas com base em modelos estatísticos, sem a realização de visitas de campo.

