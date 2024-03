Em 10 anos, ATeG chega a mais de 4 milhões de atendimentos em 334,6 mil propriedades rurais no Brasil

Atendimentos foram essenciais para o sucesso de milhares de casos como Dona Ediana Capich, de Novo Horizonte do Oeste, em Rondônia, e de Nilton Lima, produtor em Medeiros Neto, na Bahia

Chega a mais de 4 milhões de visitas técnicas o atendimento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Criada em 2013, a ATeG levou, em 10 anos, suporte a mais de 334,6 mil propriedades rurais, que receberam o atendimento personalizado e gratuito, na metodologia própria. “Os benefícios gerados pela Assistência Técnica e Gerencial não só transformam a vida de produtores, familiares e trabalhadores rurais, mas vão além da propriedade ao impulsionar o desenvolvimento produtivo, econômico e social em todas as regiões do país”, afirmou o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara. Para realizar os atendimentos, o Senar conta com 6.765 técnicos de campo, profissionais selecionados, treinados e constantemente capacitados em 31 cadeias produtivas. Os produtores são acompanhados periodicamente pelo técnico de campo durante 24 meses, tempo mínimo necessário para avaliar os resultados da aplicação da metodologia a partir de um diagnóstico produtivo e individualizado.

Casos de sucesso

Dona Ediana Capich, de Novo Horizonte do Oeste, em Rondônia, é um dos milhares exemplos dos impactos que a ATeG pode trazer para o campo. Ela faz parte da terceira geração de uma família produtora de café canéfora e conheceu a assistência técnica e gerencial do Senar quando decidiu investir em cafés especiais. A produtora explica que passou a ver a propriedade como um negócio após a chegada do Senar e que o atendimento mensal de um técnico de campo fez toda a diferença, desde o plantio até a finalização do produto, com considerável aumento na produção e na qualidade do grão. O café que a família produz tem marca registrada e a indicação geográfica “Matas de Rondônia”, e recebeu o 1° lugar no prêmio Coffee Of The Year Brasil 2020, na categoria Fermentação Induzida Canéfora Cafés Especiais durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). “Nossa técnica de campo tem muito trabalho aqui porque somos aquele tipo de pessoa que está sempre buscando informações, ter mais conhecimento. Esse atendimento é essencial na vida de um produtor. Ela é sem sombra de dúvidas uma bênção porque nos dá um norte, nos orienta a ser mais assertivos no trabalho”, diz. Queijo –

Já para Nilton Lima, produtor da agroindústria em Medeiros Neto, na Bahia, as visitas técnicas à sua propriedade fizeram a diferença na sua produção de laticínios. Ele, a esposa e os filhos produzem queijo tipo muçarela, doce de leite cremoso e manteiga há 27 anos com o leite da propriedade da família e de produtores vizinhos. A produção é vendida para padarias, lanchonetes, entre outros, no município de Teixeira de Freitas. “Depois da assistência técnica houve grandes melhorias, fomos nos organizando e nos adaptando às normas adequadas para o recebimento do Sistema de Inspeção Municipal (Sim) consorciado. Tenho uma boa técnica, que sempre está à disposição para nos ajudar”, diz. O produtor conta que após a assistência técnica do Senar obteve mais visibilidade, inclusive com a participação em dois concursos em 2023, recebendo a medalha de ouro no Concurso Nordestino do Setor de Leite e Derivados e de bronze no Prêmio Queijo Brasil. Com o Sim consorciado, o laticínio da família já pode vender para 13 municípios do estado. O próximo passo é ampliar a variedade de produtos e conseguir o selo do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), que irá permitir a venda em toda a Bahia.

Cacau

Na cadeia produtiva do cacau, Robson Tomaz Calandrelli viu a produção em pouco mais de um hectare em Nova União (RO) mais que dobrar com o atendimento técnico do Senar. Antes a produção era de 1,5 quilos planta/ano e passou para 3,5 quilos. Para o produtor, o diferencial da assistência técnica do Senar é ter um profissional capacitado por área de produção no campo, em cada técnico tem um número de produtores que ele vai conseguir fazer o atendimento durante o mês. “A visita da técnica é de extrema importância, ela dá todas as orientações necessárias para gente poder produzir e manejar a lavoura, desde o plantio até o processo final, que é a produção de um cacau de qualidade”, afirma. “Não tenho nada a reclamar e só elogiar porque depois que a assistência técnica entrou na minha propriedade os números foram aumentando em algo que eu não imaginava alcançar hoje. Com o conhecimento, ficamos motivados a produzir mais e a melhorar cada vez mais a qualidade desse cacau.” O cacau de Calandrelli ganhou o 1° Lugar no 5º Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade em 2023, na categoria Blend com amêndoas de cacau fino. Cachaça – Para o produtor Gabriel Sousa Cardos, os maiores diferenciais do atendimento da Assistência Técnica do Senar são o gerenciamento e a possibilidade de abertura de mercados para o seu produto. A família é de Viçosa (CE) e desde a década de 50 planta cana. A produção começou com rapadura e, na década de 80, o pai e o avô do produtor abriram uma cachaçaria. A Malandrinha, cachaça produzida por Cardos, recebeu medalha de ouro em 2022 nos concursos de Vinhos e Destilados do Brasil e no Nacional Rabo de Galo. “Percebemos a qualidade e a responsabilidade técnica que nos permite fazer um controle de produção e de qualidade para a tomada de decisões. A ATeG favoreceu nosso entendimento em todas as fases e tudo isso tem aberto as fronteiras para gente poder alcançar novos clientes e novos consumidores.” O produtor também participa do projeto Agro.BR da CNA e está se preparando para iniciar as exportações para alguns países da Europa.