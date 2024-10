Governo federal pede análise urgente do Congresso em relação ao PL sobre crimes ambientais

Ministro Alexandre Padilha se reuniu com empresários do agronegócio em São Paulo e falou em equilibrar interesses estratégicos do setor com a promoção da sustentabilidade e proteção ambiental

Gil Ferreira/Ascom SRI O minsitro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante reunião com oconselheiros do agronegócio em São Paulo



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve presente em uma reunião em São Paulo com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, popularmente conhecido como Conselhão. Este encontro reuniu importantes figuras do setor industrial e do agronegócio brasileiro. Durante a reunião, Padilha sublinhou a necessidade de o Congresso Nacional agir com celeridade na análise do projeto de lei sobre crimes ambientais, enfatizando o compromisso do Brasil em equilibrar interesses estratégicos no agronegócio com a promoção da sustentabilidade e proteção ambiental. Ele assegurou aos presentes que os interesses do agro são prioritários. O governo federal pediu nesta sexta (11) uma análise urgente do Congresso Nacional em relação ao PL sobre crimes ambientais.

Padilha destacou o potencial do Brasil para se tornar um líder global na economia verde e na transição energética. Ele expressou otimismo em relação ao futuro, prevendo que algumas regiões do país se transformarão em grandes polos de produção de energia renovável. Além disso, o ministro celebrou o lançamento do maior plano safra da história do país, que apresentou um aumento de 10% na oferta de crédito em comparação ao ano anterior.

Em relação ao acordo entre Mercosul e União Europeia, Padilha identificou que o principal desafio reside na Europa, onde líderes enfrentam pressões de seus produtores locais. Ele reafirmou que o Brasil não comprometerá a proteção de sua atividade econômica, destacando a importância das compras governamentais como um estímulo à produção nacional. O governo também está atento à questão da seca e ao aumento dos crimes ambientais, trabalhando para que o projeto de lei que endurece as penas para esses crimes seja rapidamente avaliado pelo Congresso. Além de sua participação no Conselhão, Padilha também se reuniu com representantes da indústria farmacêutica em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA