Instabilidade climática pode impactar safra brasileira de café em 2024

O Conselho Nacional do Café (CNC) divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 12, afirmando que a safra brasileira de café em 2024 ainda é incerta. Embora as chuvas estejam atuando no período de enchimento de frutos, o volume e a constância destas precipitações podem não ser o suficiente. As previsões meteorológica instáveis também têm dificultado a realização de projeções precisas para o desempenho da produção. O mercado de café também enfrenta dificuldades relacionadas às instabilidades financeiras globais e aos conflitos e guerras em andamento, o que afeta diretamente as projeções de consumo. Tanto o Tesouro norte-americano quanto o Tesouro europeu estão enfrentando problemas, refletindo nas incertezas globais.

A Organização Internacional do Café (OIC) alertou, em seu último boletim de 2023, para o impacto do clima na produção global de café. A queda dos estoques mundiais em 2023 foi de 4,9 milhões de sacas, evidenciando os desafios enfrentados em diferentes regiões produtoras. Diante dessa combinação única de fatores, desde condições climáticas imprevisíveis até desafios econômicos globais, os produtores de café no Brasil devem estar atentos a cada desenvolvimento e buscar adaptar estratégias para lidar com as incertezas e garantir a sustentabilidade desse setor essencial para a economia brasileira e global. O CNC aguardará o próximo levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que será divulgado em 18 de janeiro.