Ministério da Agricultura investiga possível caso de vaca louca no Brasil

Exportações para a China podem ser suspensas, já que o Brasil tem acordo sanitário com o país asiático que obriga autoembargo quando há novo episódio da doença

wirestock/Freepik Segundo o ministério, suspeita já foi submetida a análise laboratorial



O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira que investiga um caso suspeito de mal da vaca louca no país. “O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informa que, acerca do caso suspeito de Encefalopatia Espongiforme Bovina (Mal da ‘vaca louca’), todas as medidas estão sendo adotadas pelos governos. A suspeita já foi submetida a análise laboratorial para a confirmação ou não e, a partir do resultado, serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis”, informou a pasta, em nota. O Mapa não divulgou onde há a suspeita. Segundo a Agência Brasil, trata-se de um animal em idade avançada que morreu em um pasto no Pará. Se o caso for confirmado, as exportações brasileiras de carne bovina para a China deverão ser suspensas. Em 2015, os dois países assinaram um protocolo sanitário que obriga autoembargo do Brasil quando há novo episódio da doença.