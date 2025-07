Safra de grãos 2024/25 no Brasil deve alcançar 339 milhões de toneladas

Área destinada ao cultivo é de 81,8 milhões de hectares, o que indica um aumento de 2,3% em relação ao ano passado, sendo a soja e o milho os principais responsáveis por esse crescimento

A safra de grãos do Brasil para o ano agrícola 2024/25 está projetada para atingir 339,65 milhões de toneladas, representando um crescimento de 14,2% em relação à safra anterior, 2023/24. Em comparação com o mês anterior, esse número é 1,1% maior, segundo o décimo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira (10). A área destinada ao cultivo é de 81,8 milhões de hectares, o que indica um aumento de 2,3% em relação ao ano passado, sendo a soja e o milho os principais responsáveis por esse crescimento. A produção de soja é estimada em 169,49 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 14,7% em relação à safra anterior. A produtividade média da soja alcança um recorde de 3.560 kg por hectare.

Já o milho, considerando as três safras, deve totalizar 131,97 milhões de toneladas, com um crescimento de 14,3% em relação ao ciclo anterior. No que diz respeito ao arroz, a expectativa é de que a produção chegue a 12,32 milhões de toneladas, o que representa um aumento significativo de 16,5%. Por outro lado, a produção de feijão está projetada em 3,16 milhões de toneladas, apresentando uma leve queda de 1,3% em relação ao ciclo anterior. O algodão também mostra um desempenho positivo, com uma previsão de produção de 3,94 milhões de toneladas, o que equivale a um crescimento de 6,4%. Em contraste, o trigo deve registrar uma produção de 7,81 milhões de toneladas, o que representa uma diminuição de 0,9% em relação ao ano passado.

