Show Safra de 2023 aposta em inovações tecnológicas e em espaço exclusivo para a pecuária

Evento, um dos quatro maiores do país no setor, reunirá cerca de 700 marcas e espera receber mais de 80 mil visitantes entre os dias 21 e 24 deste mês em Lucas do Rio Verde (MT)

Divulgação/Show Safra/Agência Best Place Vista aérea da feira Show Safra de 2022 em Lucas do Rio Verde (MT)



Na noite desta terça-feira (28), ocorreu o evento de lançamento do Show Safra 2023, famosa feira do agronegócio de Mato Grosso, na sede da Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, localizada na cidade de Lucas do Rio Verde. O evento, marcado para acontecer entre os dias 21 e 24 de março, chega a sua 10ª edição com o tema “O Futuro é Agora” e reunirá cerca de 700 empresas, em 250.000 metros quadrados de área. Com o objetivo de encontrar melhores soluções tecnológicas, as marcas apresentarão tendências e inovações em cultivo, em armazenamento, tecnologia em transporte de grãos nos campos para produtores rurais, principalmente de culturas de soja, milho, algodão e pecuária. Além disso, este será o primeiro ano em que a pecuária terá um pavilhão totalmente focado em gados de corte, palestras sobre o bem-estar animal, eficiência produtiva nutricional, genética e alimentação. Com o espaço “Show Safra Pecuária”, o público poderá conferir inovações em tecnologias aplicadas na cadeia da produção de carne. Segundo Joci Piccini. presidente do conselho curador da Fundação Rio Verde, responsável pelo Show Safra, a feira é uma abertura dos negócios na região. “Nós temos a oportunidade de mostrar para o Brasil e para o Mato Grosso o potencial da agroindústria e toda a sua cadeia produtiva.”

Para o prefeito da cidade, Miguel Vaz (Cidadania), eventos como esse oferecem oportunidades para o agronegócio enxergar novidades, revoluções, tecnologias, quais são os novos equipamentos que chegam para agregar, além da tendência para o futuro no setor. O Show Safra está entre as quatro maiores feiras do país voltadas ao agronegócio. São esperadas 80 mil pessoas pelos organizadores, cerca de mais de 25% do público da edição anterior. Mais de 1.500 empregos diretos serão gerados durante a feira, segundo os organizadores.

Protagonismo feminino no agronegócio

A mulher sempre esteve presente no agro, mas, nos últimos seis anos, o protagonismo feminino frente aos negócios vêm crescendo. É o que explica Denise Hasse, vice-presidente do sindicato Rural de Lucas do Rio Verde – MT. “A mulher tem um bom perfil de mediadora. A importância dela nessa área é o detalhe e o cuidado com a propriedade rural e com as famílias envolvidas. E nós do sindicato buscamos a aproximação dessas mulheres para oferecermos informação e capacitação.” Hasse explica que, durante o Show Safra, há uma programação pensada especialmente no público feminino que está à frente dos negócios. “Já é o terceiro ano que o evento contempla a participação feminina. Em 2022, o tema foi o protagonismo, as lideranças já envolvidas na área e sobre negociações. Neste ano, o pilar será sustentabilidade e como comunicar sobre o tema fora do agronegócio.”

Números do agronegócio

A safra agrícola brasileira de 2023 será recorde com 302 milhões de toneladas, é o que estima o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de janeiro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, a área da soja em Mato Grosso para a safra de 2022-2023 está estimada em 11,81 milhões de hectares, e uma produtividade de 60,43 sc/ha, em reflexo do bom desenvolvimento das lavouras. É esperado uma produção recorde de 42,82 milhões de toneladas para a temporada, volume 4,73% acima do que foi visto na safra passada. Na cidade de Lucas do Rio Verde, a área de soja é estimada em 236,50 mil hectares e uma produtividade de 61,0 sc/ha. A previsão é de uma produção de 865,61 mil toneladas, aumento de 5,34%, quando comparado com a safra anterior. O Show Safra 2023 será realizado na Fundação Rio Verde, no Km 08 da MT-449, Rodovia da Mudança, em Lucas do Rio Verde. O município fica a 350 km de distância da capital Cuiabá e conta com 90 mil habitantes, em sua grande parte formada por jovens – cerca de 65% da população tem até 44 anos.