Brasil registra 561 mortes por Covid-19 em 24h; novos casos ultrapassam 16 mil

Número de pacientes recuperados totaliza 1.912.319 em balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (3)

EFE/EPA/MURTAJA LATEEF Mortes por Covid-19 no Brasil passam de 94 mil



O Ministério da Saúde registrou 561 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o balanço da pasta divulgado nesta segunda-feira (3). O total de óbitos pela infecção no país é de 94.665. O Brasil também somou 16.641 novos casos confirmados de coronavírus e, agora, o total é de 2.750.318 infectados. O número de pacientes recuperados totaliza 1.912.319, e 743.334 pessoas seguem em acompanhamento. Os números são menores do que nos últimos dias devido ao déficit do fim de semana.

Estados

São Paulo é o estado com maior número de casos do novo coronavírus, 560.218, e de mortes, num total de 23.365. O Ceará segue em segundo lugar em número de casos, com 176.961, e 7.752 óbitos. Depois, a Bahia aparece em terceiro lugar, com 171.391 casos e 3 624 mortes. O Rio de Janeiro está na quarta posição, com 168.064 confirmações do novo coronavírus, mas com 13.604 óbitos.