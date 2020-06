Com 434 novas mortes, SP bate recorde de óbitos por Covid-19 em 24 horas

Luciano Claudino/Estadão Conteúdo Pessoas usam máscaras para se proteger do coronavírus em São Paulo



O estado de São Paulo registrou 434 novas mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. No total, são 13.068 mortos até esta terça-feira (23). É o maior número registrado nas últimas 24 horas desde o início da pandemia.

Os casos confirmados da doença subiram para 229.475, um aumento de 7.502 infectados pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Esses números costumam ser baixos durante os finais de semana e segundas devido a dificuldade de compilar os dados e, por isso, às terças esse dado costuma ser maior.

Segundo João Gabbardo, coordenador-executivo do Centro de Contingência, o aumento de mortes estava previsto para este mês e a ocupação hospitalar está em 65%.

“Esse número ocorre basicamente porque o interior do estado está em uma curva ascendente, uma curva de crescimento de casos, isso faz que mesmo com uma redução que a gente tenha na capital e na região metropolitana o geral continua sendo negativo pelo o que nós esperamos e desejamos que é a redução no número estadual”, disse durante coletiva de imprensa.