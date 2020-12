56% dos brasileiros são contrários ao voto obrigatório, aponta Datafolha

O debate sobre o assunto retornou com força nas eleições municipais de 2020, com a preocupação em relação à propagação do coronavírus e os elevados índices de abstenção

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/11/2020 A rejeição à obrigatoriedade do voto era ainda maior em 2015



A maioria dos brasileiros é contrária à obrigatoriedade de voto, aponta levantamento nacional feito pelo Datafolha. Segundo o instituto, 56% dos entrevistados acham que o comparecimento às urnas não deveria ser uma obrigação, enquanto 41% afirmam ser favoráveis a esse dever. 1% não soube responder e outro 1% disse ser indiferente ao assunto. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de dezembro com 2.016 adultos, de todas as regiões do país, que possuem telefone celular. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No último levantamento realizado pelo Datafolha sobre o tema, em 2015, a porcentagem de entrevistados contrários ao voto obrigatório era maior: 66% acreditavam que não a participação nas eleições deveria ser opcional. O debate sobre a lei cresceu em 2020 devido aos elevados índices de abstenção nas eleições municipais de novembro e à pandemia de coronavírus.

Ainda segundo o levantamento do Datafolha feito esse ano, a rejeição à obrigatoriedade do voto é maior entre os homens (64%) do que entre as mulheres (50%). Por outro lado, a crítica é menor entre os estudantes, faixa que é 63% favorável ao dever de ir às urnas. No recorte regional, a rejeição é mais expressiva em regiões metropolitanas (64%) do que no interior (51%).