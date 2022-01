95% dos afetados pelas chuvas em MG devem conseguir voltar para casa, diz governador

Romeu Zema disse que a prioridade é assistência humanitária às famílias e informou que o governo federal enviará recursos ao Estado

Pedro Gontijo/Imprensa MG Romeu Zema falou sobre as enchentes em MG em entrevista à Jovem Pan News



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quarta-feira, 12, que pelo menos 95% dos desalojados pelas chuvas no Estado devem conseguir voltar para suas casas. Em entrevista ao 60 Minutos, da Jovem Pan News, o político explicou que a maioria das famílias perdeu móveis e eletrodomésticos, mas não teve a estrutura da casa afetada. “Esse número ainda está em levantamento, mas posso te afirmar que 95% ou mais vão conseguir voltar para suas casas. Eu estive em diversas cidades nas últimas semanas acompanhando a assistência humanitária, visitei diversas residências. O que aconteceu na maioria dos casos foi a família perder todo seu mobiliário, seus eletrodomésticos, porque entra aquela água barrenta e dificilmente você consegue recuperar alguma coisa”, disse. “Tiveram também os casos de residências que desabaram, mas essas pessoas estão tendo a devida assistência”, completou. Zema afirmou ainda que, nesse momento, a prioridade do governo do Estado é o atendimento humanitário. O governador também disse que mantém contato com o governo federal, que enviará recursos para obras de reconstrução.