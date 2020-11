A importância da qualidade do serviço de pós-venda na hora da compra do veículo

Caoa Chery oferece excelência de serviços na hora da manutenção e revisão do veículo; empresa conta com rede nacional de atendimento e centro de distribuição com capacidade para armazenar mais de 1 milhão de peças

Caoa Chery/Divulgação O Tiggo 8, o maior, mais sofisticado e mais luxuoso da Caoa Chery, para sete ocupantes, e com conforto de última geração, é um pacote completo de tecnologia e segurança, com excelente custo-benefício



Alguns “acessórios” de veículos, que não estão à vista do consumidor, são tão importantes como a conectividade, segurança ou motorização do carro que ocupa uma vaga na garagem de casa. Esse é o caso do serviço de pós-vendas, oferecido pelas montadoras na hora da compra do seu carro zero quilômetro. E é justamente esse um dos pontos mais altos da Caoa Chery, que oferece para o consumidor, um line up completo da marca, para atender um público cada vez mais antenado em qualidade, tecnologia e design, principais pilares da marca, que chegou há três anos no Brasil, para se consolidar como uma das maiores do segmento automotivo. Não é à toa que é uma das marcas que mais crescem no setor. E, como importante atributo, a Caoa Chery traz na sua assinatura a confiabilidade com uma entrega bem diferenciada do seu pós-venda, oferecendo excelência de serviços na hora da manutenção e revisão do seu veículo. A empresa conta com uma rede nacional de pontos de atendimento e centro de distribuição com capacidade para armazenar mais de 1 milhão de peças. Um número realmente impressionante, que fez com que a Caoa Chery se tornasse referência nos serviços de pós-venda, com os melhores índices de tempo de entrega, de operação e de peças. A qualidade é o grande segredo da marca no Brasil.

Outro ponto importante é o quanto a Caoa Chery acredita no Brasil. Mesmo em um ano totalmente atípico devido à pandemia do novo coronavírus, em 2020 assistimos dois grandes lançamentos da marca: Arrizo 6 e Tiggo 8, um sedã e um SUV. O Arrizo 6 chegou para completar a linha de sedãs da Caoa Chery com design exclusivo, sofisticação e tecnologia, e o SUV Tiggo 8, que é o maior, mais sofisticado e mais luxuoso da marca, tem capacidade para sete ocupantes e conforto de última geração. E agora, na semana da Black Friday, a Caoa Chery preparou condições especiais para o consumidor: 50% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros para toda a linha zero quilômetro 2021. Os clientes poderão ainda escolher entre taxa zero ou a tabela Fipe na compra com o seu usado na troca. Confira AQUI AS OFERTAS. É uma oportunidade única de ter um Caoa Chery, umas das marcas mais importantes de carro do mundo.