Depois de ter acampamento desmontado, grupo invade cúpula do Congresso

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes permaneceram na cúpula por 30 minutos



Depois de ter o acampamento desmontado no Distrito Federal, o movimento “300 do Brasil” invadiu a parte superior da cúpula do Congresso, pelo lado do Senado Federal, onde o acesso ao público é proibido. Liderado pela militante pró-governo Sara Winter, o grupo permaneceu na cúpula por 30 minutos, e depois se dirigiu ao gramado em frente ao esoelho d’água do Congresso.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), determinou à polícia a retirada dos manifestantes.

Ex-assessora da ministra Damares Alves, Sara Winter protestou no Twitter. Hoje às 6 (horas) da manhã a PMDF junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo (sic) gás de pimenta e agressões. Barracas, geradores, tendas, tudo tomado à força! A militância bolsonarista foi destruída hoje. Presidente, reaja!”

O governo do Distrito Federal informou ter removido o acampamento bolsonarista “300 do Brasil” por causa das medidas restritivas decretadas durante a pandemia do novo coronavírus. As secretarias de Segurança Pública e DF Legal (Proteção da Ordem Urbanística) afirmaram ter atuado com o respaldo do decreto distrital que “proíbe aglomerações com mais de 100 pessoas em eventos que demandem a autorização prévia do governo”.

* Com Estadão Conteúdo