Ação da PF mira tráfico internacional de armas em 8 estados

Operação Mercado das Armas cumpre 25 mandados de busca e apreensão

Estadão Conteúdo Caso condenados, os investigados podem pegar até 12 anos de prisão



A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (29), a Operação Mercado das Armas contra um grupo especializado em tráfico internacional de armas e acessórios em oito estados. Cerca de 130 policiais federais cumprem 25 mandados de busca apreensão e um mandado de prisão preventiva no Paraná, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. As medidas judiciais são decorrentes de representação policial da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. De acordo com a PF, armas eram importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo País. A investigação foi deflagrada após peças serem apreendidas escondidas em meio a equipamentos eletrônicos que eram transportados pelos correios e empresas privadas.

Um dos acessórios importados é o chamado Kit Roni que, em um de seus modelos para uso exclusivo com pistolas de airsoft, era transformado para uso com armas de fogo e munições reais, tornando o equipamento em uma espécie de submetralhadora, podendo-se utilizar carregadores estendidos e seletores de rajadas. A importação era feita de forma ilegal, sem os certificados necessários e vendidos por plataformas virtuais sem notas fiscais.

Os investigados serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro e, caso sejam condenados, poderão ter penas de até 12 anos de prisão.

Mandados de busca e apreensão

• Ceará (2 Fortaleza);

• Espírito Santo (2 Cariacica);

• Minas Gerais (4 Belo Horizonte);

• Paraná (2 São José dos Pinhais, 1 Foz do Iguaçu, 1 Santa Terezinha de Itaipu, 2 Guaratuba);

• Rio de Janeiro (3 Rio de Janeiro);

• Rio Grande do Sul (1 Caxias do Sul);

• São Paulo (2 Araraquara, 1 Cabreúva, 1 Campinas, 2 Várzea Paulista) e

• Sergipe (1 Aracaju).

Mandado de prisão preventiva:

• Minas Gerais (1 Brumadinho).