Ação da PM deixa quatro mortos e um policial ferido na zona norte do Rio

Quatro pessoas morreram e um policial ficou ferido neste sábado (21), durante uma operação da Polícia Militar no Morro do Urubu, em Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento em uma área de mata da comunidade, quando teriam sido atacados a tiros por criminosos, dando início a um tiroteio.

Um policial militar ficou ferido por estilhaços de granada e foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), no Méier, também na zona norte, sendo transferido em seguida para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, região central da cidade. O agente foi atendido e já recebeu alta médica.

De acordo com a PM, os policiais teriam encontrado as vítimas ainda vivas e levado os feridos também ao Hospital Salgado Filho. Já a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) diz que os quatro homens morreram “no interior do Morro do Urubu”.

“A princípio o caso foi registrado como morte por intervenção de agente do estado e tentativa de homicídio em face de agente de segurança publica”, informou a delegacia, em nota.

Os policiais que participaram da operação afirmam ter apreendido um fuzil, três pistolas e dois rádios comunicadores. A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar as mortes dos suspeitos, que ainda não foram identificados.

